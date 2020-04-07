الفضالة يؤكد حرص وزارة الخارجية على إجلاء المواطنين من الخارج قبل رمضان

07 أبريل 2020 || قال النائب يوسف الفضالة بـأنه ستكون هناك أخبار مفرحة في القادم من الأيام بشأن عملية إجلاء المواطنين من الخارج.

وأضاف الفضالة في تصريح صحفي في مجلس الأمة” أننا نتواصل يوميا مع الحكومة ووزارة الخارجية لبحث عملية إجلاء العالقين الكويتيين في الخارج، مؤكداً حرص الوزارة على أن يتم جلبهم بأسرع وقت ممكن قبل شهر رمضان المبارك”.

وتوجه الفضالة بالشكر وعظيم الامتنان للعاملين في الصفوف الأمامية من كافة الجهات الحكومية، مختتما تصريحه بقوله” شكراً بحجم السماء لا تفيهم حقهم نتيجة إخلاصهم في العمل”.