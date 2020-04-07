حماد يطالب بصرف رواتب ومستحقات المواطنين العالقة

07 أبريل 2020 || طالب النائب سعدون حماد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد بالتدخل لصرف رواتب ومستحقات المواطنين العالقة بسبب تعطل العمل في الجهات الحكومية ووزارات الدولة خلال الفترة الحالية في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد حماد في تصريح صحفي أن هناك العديد من الحالات التي انقطعت بها السبل لعدم وجود مصدر دخل لها بسبب تلك الأزمة، مضيفًا بأن من بين تلك الحالات حالات لمواطنين لم يستكملوا إجراءات التقاعد وبالتالي لم يصرف لهم المعاش التقاعدي وتوقف مصدر الدخل الخاص بهم .

وأضاف أن من بين الحالات المتضررة «أبناء المتوفى» حيث تم إيقاف الراتب للمتوفى لحين عمل تسوية بين الأيتام في التأمينات وبالتالي لا يوجد لأسرته مصدر دخل في الوقت الحالي، وأيضًا حالات لمواطنين تم وقف صرف رواتبهم من جهة العمل لأسباب إدارية ولم يستطيعوا تقديم المستندات لإعادة صرف رواتبهم.

وأشار إلى حالات لمواطنين حديثي التعيين في وزارات الدولة ولم يستكملوا إجراءات التعيين ومباشرة العمل، وحالات لمواطنين توظفوا بالقطاع الخاص ولم يستكملوا إجراءات صرف دعم العمالة من القوى العاملة، ومواطنين تقدموا باستقالاتهم ولم يستكملوا إجراءات صرف دعم البطالة أو إعادة التسجيل في ديوان الخدمة المدنية.

وتابع أن هناك مواطنين انتهت مدة دعم البطالة «ستة أشهر» ولم يتمكنوا من استكمال الترشح للعمل في إحدى الوزرات، وبعض أبنائنا الطلبة لم يتمكنوا من استكمال إجراءات صرف الإعانة أو صرف مكافأة الخريجين، وكذلك ما يخص صرف مساعدات وزارة الشؤون سواء للمطلقات والأرامل أو للأسر التي تتلقى مساعدات شهرية من وزارة الشؤون، حيث تم إيقاف العديد منها لعدم تمكنهم من تحديث البيانات، وأصبحت تلك الأسر ليس لديها مصدر للدخل .