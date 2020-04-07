«التخطيط والتنمية» يبحث تأثير تداعيات «كورونا» على مشاريع الخطة الإنمائية

07 أبريل 2020 || أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي أن المجلس يبحث تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» على مشاريع الخطة الإنمائية ومراقبة التجمعات العمالية في مواقع المشاريع الاستراتيجية.

وأضاف مهدي في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن هناك بعض المشاريع التنموية التي تأثرت وتعثرت بسبب الأوضاع الراهنة، مشيرًا في المقابل إلى أن هناك مشاريع أخرى لم تتاثر ويتم العمل على تنفيذها بشكل اعتيادي.

وأوضح أن «التخطيط» انتهت من تحديث تقرير الأداء للخطة الإنمائية الثانية وتسليمه إلى المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالإضافة إلى الاستمرار في متابعة مشروع الاستراتيجية الوطنية للوظائف والمتعلقة بسوق العمل وكذلك مشاريع مركز الكويت للسياسات العامة.

وأشار إلى تركيز «التخطيط» على تفعيل قرارات مجلس الوزراء والاطلاع على الإجراءات التي يقوم بها مديرو المشاريع المدرجة ضمن خطة التنمية في البلاد فضلًا عن مشاركة الأمانة العامة في الفريق الاقتصادي المشترك بين الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص للتعامل مع أزمة انتشار الفيروس والذي تم الانتهاء من أعماله مؤخرًا.

وأكد أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية مستمرة في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 31 مارس الماضي والمتمثلة بتسريع الدورة المستندية لسداد الالتزامات المستحقة للقطاع الخاص بالسرعة الممكنة.

وذكر مهدي أن مسؤولي «التخطيط» مستمرون في أعمالهم عبر التواصل الإلكتروني مراعاة للظروف الحالية التي تمر بها البلاد والعالم، لافتًا إلى أنه يتم إصدار كل التقارير الدورية كالمعتاد من خلال الأنظمة المعمول بها في «التخطيط» علاوة على تقرير دوري يصدره مركز الكويت للسياسات العامة عن وضع فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».