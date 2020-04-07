وزيرة «الأشغال»: نعمل على تجهيز محاجر صحية ومراكز إيواء للعمالة الوافدة خلال الايام القادمة

07 أبريل 2020 || أعلنت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان الكويتية الدكتورة رنا الفارس عن العمل على توفير وتجهيز المحاجر الصحية ومراكز الإيواء مخصصة للعمالة الوافدة المقيمة بالبلاد خلال الأيام القادمة وذلك لاحتواء ومواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وقالت الفارس في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن المحاجر ستكون في الجهراء وجنوب الصباحية والعبدلي وستتضمن مهاجع مخصصة لمبيت العمال وفق الاشتراطات الصحية والوقائية بالاضافة الى تجهيز منطقة لعمليات الفحص والكشف الطبي للاطلاع على حالتهم الصحية ومتابعتهم.