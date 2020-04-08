وزير الداخلية يؤكد الحرص على استكمال وتعزيز مسيرة التعاون الأمني الخليجي

08 أبريل 2020 || أكد نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الداخلیة وزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح الیوم الثلاثاء حرص دولة الكویت وبتوجیھات أمیریة سامیة على استكمال وتعزیز مسیرة التعاون الأمني الخلیجي حفاظا على أمن واستقرار «مجلس التعاون» وحمایة مكتسباته ومصالح مواطنیه.

جاء ذلك في بیان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلیة عقب حضور الوزیر الصالح اجتماعا مرئیا لوزراء الداخلیة الخلیجیین بحث موضوعات أمنیة مھمة متعلقة بھذه الجائحة وسبل مواجھتھا والحد من انتشارھا.

وأشار الوزیر الصالح إلى أھمیة الاجتماع الذي عقد برئاسة نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الداخلیة الإماراتیة الفریق الشیخ سیف بن زاید آل نھیان وبمشاركة الأمین العام لمجلس التعاون الدكتور نایف الحجرف لا سیما أنه “یأتي في ضوء الظروف الراھنة التي یمر بھا العالم جراء تداعیات انتشار الفیروس المستجد وللوقوف على آخر المستجدات الأمنیة والوقائیة المبذولة لمواجھة انتشاره”.

واتفق وزراء الداخلیة على أن تتولى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخلیجي التنسیق لعقد اجتماع لممثلي وزارات الداخلیة بالدول الاعضاء متى ما دعت الحاجة «عبر تقنیة الاتصال المرئي» لتنسیق الجھود الأمنیة للحد من انتشار الفیروس.

كما اتفقوا بحسب بیان صادر عن «الأمانة العامة» على أن تتولى الأمانة تزوید كل وزارات الداخلیة للدول الأعضاء بالمعلومات التي ترد إلیھا من نظیراتھا في أي دولة عضو حول الإجراءات الاحترازیة الأمنیة ذات الصلة.

وأكد الوزراء على ما سبق الاتفاق علیه من عدم السماح بخروج أي مواطن الى أي دولة أخرى إلا بنفس الوثیقة التي دخل بھا إلى أي دولة مع دول المجلس “وتحدیدا جواز السفر” عند استئناف الرحلات.

وثمن وزراء الداخلیة الجھود التي تقوم بھا دول المجلس في إطار التعامل مع «كورونا» من خلال الإجراءات الاحترازیة المتوازیة مع الإجراءات الوقائیة الصحیة عبر المنافذ البریة والجویة حفاظا على سلامة المواطنین والمقیمین والمتنقلین بین دول المجلس.

وأعربوا عن شكرھم وتقدیرھم للكوادر الطبیة والفنیة في دول المجلس وجمیع دول العالم لما یبذلونھ من جھود كبیرة في مواجھة الفیروس والسعي لإنقاذ الأرواح.

وأشادوا بالجھود الحثیثة التي یقوم بھا منتسبو القطاعات الأمنیة والعسكریة في دول المجلس ومساھمتھم الملموسة في الحد من انتشار الفیروس منوھین بتعاون المواطنین والمقیمین مع الإجراءات الاحترازیة والوقائیة.