عمر الطبطبائي: بعض المدارس خالفت قرار مجلس الوزراء بشأن التعليم الإلكتروني

أشاد النائب عمر الطبطبائي بأداء بعض قياديي وزارة التربية في متابعة تطبيق المدارس الخاصة لقرارات الوزارة بشأن تنظيم التعليم الإلكتروني، وخص بالذكر الوكيل المساعد للتعليم الخاص د. عبد المحسن الحويلة الذي وقف وقفة رجل تجاه المدارس الخاصة غير الملتزمة بقرار مجلس الوزراء بشأن التعليم عن بعد.

وقال الطبطبائي في تصريح صحفي بمجلس الأمة اليوم إن العديد من أولياء الأمور طلبوا استمرار أبنائهم في التعليم بالمدارس الخاصة عبر التعليم الإلكتروني عن بعد، إلا أن بعض المدارس لا تقبل الطلبة لأسباب غريبة رغم صدور قرار مجلس الوزراء بشأن التعليم الإلكتروني.

وأكد الطبطبائي أن هذه المدارس تعدت على قرار مجلس الوزراء برفضها قبول بعض الطلبة رغم أنها بدأت بالفعل التعليم الإلكتروني قبل صدور قرار مجلس الوزراء عبر طرق غير قانونية مشيدًا بالموقف الذي اتخذه الدكتور عبدالمحسن الحويلة تجاه هذه المدارس.

وبين الطبطبائي أن الدكتور عبدالمحسن الحويلة أصدر قرارًا بأحقية الطلبة بالالتحاق بالتعليم الإلكنروني بالمدارس وإلزام المدارس بإرجاع الأموال التي حصلتها كرسوم لتوصيل الطلبة.

واستغرب الطبطائي غياب بعض الوزراء عن المشهد العام في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء أزمة كورونا.