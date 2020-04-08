عمر الطبطبائي يشيد بدور الوكيل المساعد للتعليم الخاص في تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن التعليم الالكتروني

08 أبريل 2020 || أشاد النائب عمر الطبطبائي بأداء بعض قياديي وزارة التربية في متابعة تطبيق المدارس الخاصة لقرارات الوزارة بشأن تنظيم التعليم الالكتروني ، وخص بالذكر الوكيل المساعد للتعليم الخاص د.

عبد المحسن الحويلة الذي وقف وقفة رجل تجاه المدارس الخاصةغير الملتزمة بقرار مجلس الوزراء بشأن التعليم عن بعد.

وقال الطبطبائي في تصريح صحفي بمجلس الامة اليوم ان العديد من اولياء الأمور طلبوا استمرار أبنائهم في التعليم بالمدارس الخاصة عبر التعليم الالكتروني عن بعد ، إلا أن بعض المدارس لا تقبل الطلبة لأسباب غريبة رغم صدور قرار مجلس الوزراء بشان التعليم الالكتروني.

واكد الطبطبائي ان هذه المدارس تعدت علي قرار مجلس الوزراء برفضها قبول بعض الطلبة رغم أنها بدأت بالفعل التعليم الالكتروني قبل صدور قرار مجلس الوزراء غبر طرق غير قانونية مشيدا بالموقف الذي اتخذه الدكتور عبدالمحسن الحويلة تجاه هذه المدارس.

وبين الطبطبائي ان الدكتور عبدالمحسن الحويلة اصدر قرارا بأحقية الطلبة بالالتحاق بالتعليم الألكنروني بالمدارس وإلزام المدارس بإرجاع الأموال التي حصلتها كرسوم لتوصيل الطلبة واستغرب الطبطائي غياب بعض الوزراء عن المشهد العام في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء أزمة كورونا.