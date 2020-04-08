اجتماع في مجلس الأمة لبحث تداعيات أزمة «كورونا» على الاقتصاد المحلي

يعقد في مجلس الأمة حاليا اجتماع خاص لبحث تداعيات أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد المحلي وبحث ملف المشروع الحكومي المتعلق بالدين العام الذي أحيل إلى مجلس الأمة الخميس الماضي وملف إسقاط قروض المتقاعدين وفق طلب النواب والذي أحيل إلى الفتوى والتشريع لدراسته قانونيا وحول ما إذا كان يحتاج إلى تعديل تشريعي أو مجرد قرار وزاري لإقراره.

وحضر الاجتماع الذي دعا إليه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم 18 نائبا هم: رياض العدساني، عمر الطبطبائي، صفاء الهاشم، عادل الدمخي، عبدالله فهاد، خليل ابل، علي الدقباسي، عبداللة الكندري، خليل الصالح، عدنان عبدالصمد، أسامه الشاهين، سعود الشويعر، بدر الملا، سعدون حماد، عبدالله الرومي، محمد الحويلة، وعبدالكريم الكندري.

كما حضره كل من وزير الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص، وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، وزير التجارة خالد الروضان ووزير المالية مبارك الشيتان. ومحافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل.