وزيرة الشؤون: ندعم جهود التعاونيات لخدمة المواطنين وآخرها توصيل الطلبات

08 أبريل 2020 || أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل دعمها كل جهود الجمعيات التعاونية لخدمة المواطنين في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» وآخرها الشركات الوطنية لتوصيل الطلبات لخدمة سكان المناطق.

وأشادت العقيل في تصريح صحفي اليوم الأربعاء بحرص اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية على متابعة جميع احتياجات الجميعات التعاونية وتذليل العقبات أمامها بما يحقق الأهداف المنشودة.

وقالت إن استعانة الجمعيات التعاونية بالشركات الوطنية لتوصيل الطلبات له دور إيجابي في دعم الجهود المبذولة لخدمة سكان المناطق.

وشددت على ضرورة الالتزام بتعليمات الجهات الصحية والأمنية وقرارات وزارة التجارة والصناعة ودعمها هذا التعاون بين الجمعيات والقطاع الخاص لا سيما الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة.

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