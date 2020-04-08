«البلدية»: قطع التيار الكهربائي عن 32 عقارًا مخالفًا في خيطان

08 أبريل 2020 || أعلن مدير فرع بلدية محافظة الفروانية محمد صرخوه اليوم الأربعاء قطع التيار الكهربائي عن 32 عقارًا مخالفًا في منطقة خيطان بالتعاون مع الجهات المعنية.

وقال صرخوه في بيان صحفي إن البلدية كثفت جولاتها الميدانية على سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي وبمتابعة مباشرة من المدير العام للبلدية أحمد المنفوحي حيث نفذت إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بالفروانية إجراءات قطع التيار الكهربائي عن المخالفين.

ودعا أصحاب العقارات إلى التعاون مع فرق البلدية الرقابية أثناء جولاتها الميدانية تجنبًا للمساءلة القانونية وفي حال وجود شكوى تتعلق بالعزاب إلى التواصل عبر الرقم «24727732» لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

من جانبها أعلنت إدارة العلاقات العامة بالبلدية تلقيها 231 بلاغًا عن طريق خدمة واتس اب الشكاوى بوجود عزاب في بعض مناطق السكن الخاص بمحافظات الأحمدي والجهراء والفروانية منذ الإعلان عن دعوة المواطنين لتقديم البلاغات عن طريق خدمة الشكاوى.

وأكدت أن البلدية تهدف إلى إيصال رسالة واضحة بجديتها في تطبيق حظر سكن العزاب في مناطق السكن النموذجي والخاص وأنها لن تتهاون في تطبيق كل الإجراءات القانونية بحق المخالفين وصولًا إلى قطع التيار الكهربائي بالتعاون مع الجهات المختصة.

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