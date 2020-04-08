رئيس مجلس الأمة يدعو الحكومة إلى إعادة دراسة قانون الدين العام

دعا رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم الأربعاء الحكومة إلى إعادة دراسة قانون الدين العام وفق المستجدات والمتغيرات الحالية للبلاد.

جاء ذلك في تصريح صحفي للغانم في مجلس الامة عقب انتهاء اجتماع في مكتبه بحضور لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية ورئيس لجنة تنفيذ الركائز التحفيزية للاقتصاد المحلي و21 نائبا.

وأشار الغانم الى استماع النواب إلى شرح قدمه محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل عن الحالة المالية للدولة مبديا في هذا الإطار ارتياحه بأن الوضع “إيجابي”.

وأوضح أن دعوة نواب مجلس الامة للحكومة لإعادة دراسة القانون يأتي لكونه تم إعداده قبل أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وحضر الاجتماع من لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ووزير المالية براك الشيتان ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء بالوكالة الدكتور خالد الفاضل ووزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل ووزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة مبارك الحريص ورئيس لجنة تنفيذ الركائز التحفيزية للاقتصاد المحلي محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل.