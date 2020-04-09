«الصحة»: 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية وإجمالي الحالات المسجلة 910

09 أبريل 2020 || أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند الیوم الخمیس تسجیل 55 حالة إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد في البلاد خلال ال24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 910 حالات.

وقال السند في المؤتمر الصحفي الیومي ال34 للوزارة إن ھناك حالات مخالطة بلغ عددھا 51 حالة منھا «أربع حالات لمواطنین كویتیین» و«36 حالة لمقیمین من الجنسیة الھندیة» و«ست حالات من الجنسیة البنغلادیشیة» و«حالتین لمقیمین من الجنسیة الباكستانیة» و«حالة لمقیم من الجنسیة الإیرانیة» و«حالة لمقیم من الجنسیة النیبالیة» و«حالة لمقیم من الجنسیة المصریة».

وأضاف السند أن ھناك حالات تحت التقصي الوبائي بلغ عددھا أربع حالات بواقع «حالیتن لمواطنین كویتیین» و«حالة لمقیم من الجنسیة الھندیة» و«حالةلمقیم من الجنسیة السوریة».

أما بالنسبة لمجموع الحالات التي تتلقى الرعایة الطبیة في العنایة المركزة فقد بلغ 22 حالة منھا ثمانیة حرجة و14 مستقرة وبذلك یصبح مجموع الحالات التي تتلقى الرعایة الطبیة في أحد المستشفیات التابعة لوزارة الصحة والمخصصة لاستقبال المصابین بمرض فیروس «كورونا» 798 حالة.

وجدد السند الدعوة للمواطنین والمقیمین إلى الالتزام بالمكوث في المنازل حتى خلال ساعات النھار في ظل الحظر الجزئي للتجول موصیا بضرورة تطبیق إستراتیجیة التباعد الاجتماعي «الجسدي» وزیارة الحسابات الرسمیة لوزارة الصحة والجھات الرسمیة في الدولة للاطلاع حول بعض الإرشادات والتوصیات وكل ما بشأنھ یساھم في احتواء انتشار الفیروس.

«إع»