عمر الطبطبائي: الحالة الاقتصادية للكويت متينة وسليمة

قال النائب عمر الطبطبائي إن هناك فرقا بين إيرادات ومصروفات الدولة وبين الحالة الاقتصادية للدولة، مؤكداً أن الحالة الاقتصادية للكويت متينة وسليمة وتصنيفها الائتماني سليم والأصول السيادية الخارجية متوفرة.

وكشف عن أن الدولة تواجه هبوطاً في إيرادات الدولة نتيجة هبوط أسعار النفط التي تشكل 90% من الإيرادات، مضيفاً أنه قبل 6 أشهر كان سعر البرميل ما بين 60 إلى 70 دولاراً واليوم ما بين 20 إلى 25 دولاراً ووصل قبل يومين إلى 16 دولاراً فقط.

وأوضح أن هذا يدل على أن هناك خللاً حقيقياً في الهيكلة الاقتصادية لدى الحكومة ولم تعالجه، مبيناً أنه والنواب تقدموا باقتراحات لتقوية الاقتصاد.

ورفض حل الحكومة المتعلق بالدين العام، متسائلاً لماذا تأتي الحكومة بحل واحد؟.. هذا دليل على عجزها في إيجاد حل مالي لاقتصادها.