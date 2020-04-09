خالد العتيبي: تقدمت ومجموعة من النواب بطلب عقد جلسة خاصة لاستعجال إجلاء الكويتيين من الخارج

09 أبريل 2020 || أعلن النائب خالد العتيبي أنه تقدم بطلب عقد جلسة خاصة موقع من 10 نواب وجار تقديمه إلى رئيس مجلس الأمة للتنسيق مع الحكومة وسرعة عقد هذه الجلسة الهامة لمعرفة خطط الحكومة والاستعجال في إجلاء المواطنين من الخارج.

وقال العتيبي في تصريح بمجلس الأمة إن هناك خطة وآلية حكومية لإجلائهم إلا أن هذة الخطة بطيئة جدا، لافتاً إلى أن المنظومة الصحية لبعض الدول المتواجدين فيها بدأت تتأثر بسبب كثرة المصابين بالفيروس ما ينعكس سلبا على مواطنينا ويزيد الخطرعلى استمرار تواجدهم في هذه الدول.

وأضاف أن الكويت مثل بقية دول العالم تأثرت بانتشار الفيروس وهناك مجهودات قامت به الحكومة مشكورة وأيضا هناك التزام من المواطنين.

«إع»