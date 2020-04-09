العدساني: الاقتصاد الكويتي يقف على أرض صلبة بشهادة كل التصنيفات الدولية

09 أبريل 2020 || أكد النائب رياض العدساني أن الاقتصاد الكويتي يقف على أرض صلبة بشهادة كل التصنيفات الدولية المعتمدة، مشددًا على رفضه أي مشاريع حكومية تتعلق بالدين العام أو الخصخصة.

وقال العدساني في تصريح بمجلس الأمة اليوم أن الاجتماع النيابي الحكومي الذي عقد في مكتب رئيس مجلس الأمة أمس تضمن تقديم حلول نيابية لمسألة عجز الميزانية في حين اقتصر العرض الحكومي على فرضيات ولم يستند إلى أرقام حقيقية.

وأوضح العدساني أن الحكومة استعرضت خلال الاجتماع مشروع الدين العام بقيمة 20 مليارًا غير أنها لم تقدم حلولًا ولا معالجات ولم تقم بأي دراسة وافية للمشروع قبل تقديمه، مؤكدًا رفضه هذا المشروع جملة وتفصيلًا.

وأضاف ” ناقشت الحكومة في تقرير قمت بإعداده يقدم حلولًا متكاملة تتناول الأصول والاستثمارات والصناديق السيادية والحسابات الختامية والميزانية والمصروفات وحساب العهد والأرباح المحتجزة”.

وقال العدساني “قدمنا الحلول الاقتصادية والمعالجات الحسابية، والحكومة لم تأت بأي حلول واكتفت بعرض أرقام وافتراضيات وأمثلة، معتبرًا أن إعلانه استجواب وزير المالية يأتي في إطار رغبته بأن تتم الحلول الاقتصادية على أسس صحيحة.