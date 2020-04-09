«الصحة»: فتح باب التطوع للأطباء والهيئة التمريضية من القطاع الأهلي لمواجهة «كورونا»

09 أبريل 2020 || أعلنت وزارة الصحة فتح باب التطوع للأطباء وأفراد الھیئة التمریضیة من العاملین في القطاع الطبي الأھلي للعمل في مرافق الوزارة والمساھمة في جھود مكافحة انتشار فیروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة في بیان اليوم إنه نظرًا إلى الوضع الصحي الوبائي والتطورات والتداعیات المترتبة على انتشار الفیروس المستجد تم فتح باب التطوع للأطباء والھیئة التمریضیة من المنتسبین للقطاع الطبي الأھلي للعمل بمرافق الوزارة كافة وأماكن الفحص التي تحددھا.

وأوضحت أنه یتم تقدیم طلبات تطوع الأطباء إلى مكتب الوكیل المساعد لشؤون الفنیة بالوزارة في حین یتم تقدیم الطلبات المتعلقة بالھیئة التمریضیة إلى مكتب الوكیل المساعد لشؤون الخدمات الطبیة المساندة وذلك اعتبارًا من الأحد المقبل الموافق 12 أبریل الجاري ولمدة ثلاثة أیام.

ودعت الراغبین في ذلك إلى اصطحاب صورة ضوئیة عن الترخیص الصادر لھم من إدارة التراخیص الصحیة بمزاولة المھنة والبطاقة المدنیة وما یفید موافقة جھة العمل في القطاع الطبي الأھلي على التطوع.

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