وزير الصحة: شفاء 12 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا ليصل إجمالي المتعافين الى 123حالة

10 أبريل 2020 || أعلن وزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل الصباح الیوم الجمعة شفاء 12 حالة من المصابین بفیروس كورونا المستجد «كوفید – 19 «لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 123 حالة.

وقال الشیخ باسل الصباح إن حالات الشفاء تعود إلى عشرة مواطنین كویتیین ومقیمین اثنین مضیفا أن التحالیل والفحوص المخبریة والإشعاعیة أثبتت شفاء تلك الحالات من فیروس كورونا وسیتم نقلھا إلى الجناح التأھیلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بالفیروس تمھیدا لخروجھا من المستشفى خلال الیومین المقبلین.