وزیر النفط: المكسیك تعطل اتفاق أعضاء «أوبك بلس» على خفض الإنتاج

10 أبريل 2020 || قال وزیر النفط ووزیر الكھرباء والماء بالوكالة الدكتور خالد الفاضل إن المكسیك عطلت اتفاقًا لكافة الدول الأعضاء في مجموعة «أوبك بلس» ینص على خفض إنتاج النفط بنحو 10 ملایین برمیل یومیًّا.

جاء ذلك في تغریدة للوزیر الفاضل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تویتر» عقب الاجتماع الوزاري التاسع الاستثنائي للمجموعة التي تضم الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» ودولًا من خارجھا والذي انتھى في الثالثة من فجر الیوم الجمعة وعقد عبر دائرة تلفزیونیة مغلقة.

وأكد الفاضل أن الكویت أجرت محادثات ماراثونیة في الأیام الماضیة وأثناء الاجتماع الذي بدأ في السادسة من مساء أمس الخمیس واستمر نحو تسع ساعات بغیة خلق حالة من التوافق بین الدول الأعضاء أملًا في إعادة التوازن للأسواق النفطیة.

وكان الأمین العام لمنظمة «أوبك» محمد باركیندو دعا في بدایة الاجتماع منتجي النفط إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحقیق الاستقرار في سوق النفط وذلك بعد الضرر الذي لحق بھذا القطاع بسبب جائحة فیروس «كورونا المستجد – كوفید 19.

» وقال باركیندو إنه “من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة خدمة لمصالحنا ومصالح المستھلكین أیضًا إذ تقتضي ھذه الأوقات الصعبة من الجمیع مرونة والتزام لا مثیل لھما”، مشیرًا إلى تبخر حوالي 15 في المائة من الاستھلاك العالمي للنفط خلال الربع الحالي.

وأضاف أن “صناعاتنا باتت تنزف ولم یتمكن أحد من وقف ھذا النزیف”، مشیرًا إلى أن “البیانات والتحلیلات المقدمة والمناقشات التي جرت الیوم تؤكد حجم التحدي الھائل الذي یواجھنا حیث تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي المتوقع لعام 2020 إلى 1ر1 في المائة”.

وأشار إلى أن سعر سلة «اوبك» انھار من 7ر52 دولارًا للبرمیل في مارس 2020 إلى أقل من 20 دولارًا للبرمیل في أوائل أبریل الجاري بانخفاض بنحو 70 في المائة وبالتالي حدوث انخفاض حاد في إیرادات منتجي النفط.

وذكر أن اختلال التوازن الحالي للعرض والطلب غیر المسبوق یمكن أن یتسبب في حجم فائض ھائل یبلغ 7ر14 ملیون برمیل في الیوم في الربع الثاني من العام وسیضیف ھذا العرض الزائد 3ر1 ملیار برمیل أخرى إلى مخزونات النفط الخام العالمیة وبالتالي استنفاد الطاقة التخزینیة العالمیة المتاحة للنفط الخام خلال شھر مایو المقبل.