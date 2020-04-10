الناطق الرسمي باسم الحكومة: تكليف الفرق المعنية وضع ضوابط التعامل مع حظر التجول الشامل حال صدوره

09 أبريل 2020 || قال رئیس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم إن مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه الاستثنائي الیوم الخمیس تكلیف الفرق المتخصصة والجھات المعنیة إعداد واستكمال كافة المتطلبات اللازمة لوضع الخطط التنفیذیة للتعامل حالة إعلان الحظر الشامل للتجول في كل مناطق البلاد إذا ما صدر وذلك حرصًا على ضمان أحكام التنفیذ لھذه الخطط وتحقیق الھدف المنشود وتجنب أي عقبات محتملة قد تصاحب التنفیذ.

وأضاف المزرم في مؤتمر صحفي «عن بعد» عقده في قصر السیف مساء الیوم أن مجلس الوزراء كلف الإدارة العامة للطیران المدني بإصدار تعمیم یسمح بموجبه بتسییر رحلات جویة لكافة شركات الطیران لسفر الراغبین من المقیمین في البلاد إلى أوطانھم.

وأوضح أن المجلس قرر كذلك إلزام شركات التنظیف والحراسة ومثیلاتھا العاملة في الأجھزة الحكومیة «عقود حكومیة» بتسدید أجور العمال لدیھا ومراعاة أحوالھا المعیشیة وتوفیر الحدود الدنیا للمستوى المقبل للمعیشة واتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة بحصر الشركات المخالفة.

وأفاد أن مجلس الوزراء وافق على استعانة وزارة الصحة بشركات المستشفیات الأھلیة والاستفادة من طواقمھا وخدماتھا لدعم المنظومة الصحیة في مواجھة انتشار فیروس كورونا المستجد.

وأشار المزرم إلى أن مجلس الوزراء وافق على مقترح وزارة التجارة والصناعة بشأن اعتماد تطبیق نظام إلكتروني لتنظیم وحجر مواعید الذھاب لمراكز التسوق المختلفة والجمعیات التعاونیة لتسھیل خدمات المستھلكین والحد من الاختلاط والتزاحم وتجنب نشر العدوى بین المستھلكین.

«إع»