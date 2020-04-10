«الخارجية» تطلق منصة «معاكم» لتأمين العودة السليمة والآمنة لمواطنينا في الخارج إلى البلاد

10 أبريل 2020 || أطلقت وزارة الخارجیة منصة «معاكم» «kw.

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withyou://https» بالتعاون مع الجھاز المركزي لتكنولوجیا المعلومات في إطار استكمال جھود الوزارة بالتنسیق مع كل الوزارات والقطاعات الحكومیة الأخرى المعنیة بترتیب عودة المواطنین إلى البلاد وذلك لتأمین تنظیم العودة السلیمة والآمنة لمواطنینا في الخارج.

ودعت الوزارة في بیان صحفي الیوم الجمعة المواطنین الكرام الراغبین في العودة إلى التسجیل الفوري لبیاناتھم في ھذه المنصة الإلكترونیة «kw.

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withyou://https» كونھا المسار المعتمد الوحید من جمیع الجھات والقطاعات الحكومیة المختلفة الأخرى متمنیة للمواطنین والمواطنات جمیعًا عودة آمنة إلى أرض الوطن سالمین غانمین.