وزارة الصحة: 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ..وإجمالي الإصابات المسجلة يصل إلى 993 حالة

10 أبريل 2020 || أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند الیوم الجمعة تسجیل 83 حالة إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد «كوفید – 19» في البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضیة لیرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 993.

وقال السند في بیان صحفي إن الحالات ھي «حالتان لمواطنین كویتیین مرتبطتان بالسفر للمملكة المتحدة وقدما ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخیرة» في حین سجلت 77 حالة مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا بالمرض.

وأضاف أن الحالات المخالطة ھي «حالة واحدة منھا لمواطنة كویتیة» و«51 حالة لمقیمین من الجنسیة الھندیة» و«ثماني حالات لمقیمین من الجنسیة الباكستانیة» و«سبع حالات لمقیمین من الجنسیة البنغلادیشیة» و«خمس حالات لمقیمین من الجنسیة النیبالیة» و«ثلاث حالات لمقیمین من الجنسیة المصریة» و«حالة لمقیم من الجنسیة السوریة» و«حالة لمقیمة من الجنسیة الفلبینیة».

وذكر أنه تم رصد أربع حالات قید التقصي الوبائي وجمیعھا قید البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطین لھم منھا «حالتان لمواطنین كویتیین» و«حالة لمقیم من الجنسیة المصریة» و«حالة لمقیم من الجنسیة السوریة» لیرتفع مجموع عدد الحالات المسجلة في دولة الكویت إلى 993 حالة.

وكان وزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل الصباح أعلن في وقت سابق صباح الیوم شفاء 12 حالة من الحالات التي كانت قد أصیبت بمرض فیروس كورونا المستجد «كوفید – 19» لیصل مجمل من أعلن شفاؤھم من المرض حتى الآن إلى 123 حالة.

أما مجموع الحالات التي تتلقى الرعایة الطبیة في العنایة المركزة فقد بلغ عددھا 26 حالة ھي 16 مستقرة وعشر حرجة وبذلك یصبح مجموع الحالات المصابة بالمرض وما زالت تتلقى الرعایة الطبیة 869 حالة.

وجدد السند الدعوة للمواطنین والمقیمین الكرام بمداومة الأخذ بكل سبل الوقایة والمكوث في المنزل وتجنب مخالطة الآخرین والحرص على تطبیق استراتیجیة التباعد البدني موصیا كذلك بزیارة الحسابات الرسمیة لوزارة الصحة والجھات الرسمیة في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصیات وكل ما من شأنه المساھمة في احتواء انتشار الفیروس.