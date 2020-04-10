وزير الصحة يدعو المتعافين من «كورونا» الى التبرع بالدم للاستفادة من البلازما في علاج المرضى

10 أبريل 2020 ||دعا وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الجمعة المتعافين من عدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» إلى التبرع بالدم بغية الاستفادة من البلازما المناعية التي ثبت إيجابيتها في علاج المصابين بالمرض.

وقال وزير الصحة في تغريدة بثها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إنه ثبت طبيا إيجابية استخدام بلازما دم المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا في علاج المصابين بالمرض لذا “نطلب من جميع المتشافين المبادرة بالتبرع بالدم”.

و”يسهم نقل بلازما الشخص المتعافي من «الفيروس» إلى مرضى يعانون من المرض في تزويدهم بالمناعة” بحسب مديرة إدارة خدمات نقل الدم في بنك الدم الدكتورة ريم الرضوان.

وقالت الرضوان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية أمس الأول إن “جسم الشخص المصاب عندما يواجه الفيروس يبدأ في تكوين أجسام مضادة للتغلب عليه” موضحة أن “المتبرع الواحد يسهم في علاج ثلاثة مرضى”.

وأفادت أن “الأجسام المضادة في بلازما دم المريض المتعافي تبقى على مستوى عال ثلاثة أسابيع ثم تميل إلى الانخفاض لذا يتم تحديد جدول زمني لكل متبرع على حدة” علما بأن “عملية التبرع من الشخص المتعافي بعد انتهاء العلاج وفترة الحظر المنزلي وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية”.