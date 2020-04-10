النائب محمد الحويلة : وزارة الخارجية قامت بجهود كبيرة لمواكبة ما يمر به العالم من ظروف استثنائية

10 أبريل 2020 ||أشاد النائب الدكتور محمد هادي الحويلة بجهود وزارة الخارجية على ما تقوم به في مواجهة تداعيات كورونا والعمل على توفير احتياجات المواطنين في الخارج والتنسيق لإعادتهم معريا عن الشكر والتقدير لتلك الجهود.

وقال الحويلة في بيان صحفي إن وزارة الخارجية وعلى رأسها الشيخ د.

أحمد ناصر الصباح ونائب وزير الخارجية الأخ خالد الجارالله قامت بجهود استثنائية لمواكبة ما يمر به العالم من ظروف.

وأشار إلى العمل الدبلوماسي المكثف لوزارة الخارحية عبر بعثاتنا في الخارج من أجل التواصل مع المواطنين بالخارج وتوفير سكن ملائم لهم ووجباتهم.

‏وأضاف الحويلة أن وزارة الخارجية عملت عبر منظومة متكاملة بالداخل والخارج وبالتنسيق مع السلطات الصحية على خطة الاجلاء الأولى والآن تعمل على تجهيز المرحلة الثانية التي ستكون أكبر وستنطلق قريبا جدا بإذن الله.