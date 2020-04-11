وزير الخارجية يعقد اجتماعا حول منصة «معاكم» الخاصة بالمواطنين بالخارج

11 أبريل 2020 || عقد وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اجتماعا في الجهاز المركز لتكنلوجيا المعلومات للوقف على سير أعمال منصة «معاكم» الالكترونية ومدى تفاعل المواطنين بالخارج معها.

وحضر الاجتماع الذي عقد في وقت متاخر من مساء الجمعة وزير الدولة لشؤون البلدية رئيس لجنة الدعم التكنولوجي والتقني لأزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» وليد خليفة الجاسم ونائب وزير الخارجية السفير خالد سليمان الجارالله والسفراء أعضاء لجنة الطوارئ في وزارة الخارجية.

واعلنت الوزارة في وقت سابق من اليوم اطلاق منصة «معاكم» «https://withyou.

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kw» بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في اطار استكمال جهود الوزارة بالتنسيق مع كل الوزارات والقطاعات الحكومية الأخرى المعنية بترتيب عودة المواطنين إلى البلاد وذلك لتأمين تنظيم العودة السليمة والآمنة لمواطنينا في الخارج.