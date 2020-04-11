«الصحة» الكويتية: 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية وإجمالي المسجلة 1154

11 أبريل 2020 ||أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم السبت تسجيل 161 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 1154.

وقال السند في بيان لوكالة الأنباء الكويتية إن الحالات المرتبطة بالسفر بلغ عددها 31 حالة قدمت ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة وكانت تحت الحجر الصحي المؤسسي هي «17 حالة لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة» و«تسع حالات لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر لألمانيا» و«ثلاث حالات لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر لأمريكا» و«حالة واحدة لمقيم بصورة غير قانونية مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة» و«حالة واحدة لمقيمة من الجنسية الهندية مرتبطة بالسفر لمصر».

وأضاف أن الحالات المخالطة بلغ عددها 124 حالة هي «أربع حالات لمواطنين كويتيين» و«101 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية» و«15 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلادشية» و«حالة من الجنسية السعودية» و«حالة لمقيم من الجنسية الفلبينية» و«حالة لمقيم من الجنسية الأردنية» و«حالة لمقيم من الجنسية الباكستانية».

وذكر أنه تم رصد ست حالات قيد التقصي الوبائي خلال ال 24 ساعة الماضية وجار البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم هي «حالة واحدة لمواطنة كويتية» و«حالتان لمقيمين من الجنسية الهندية» و«حالة لمقيم من الجنسية البلغارية» و«حالة لمقيم من الجنسية المصرية» و«حالة لمقيم من الجنسية الفلبينية» ليرتفع مجموع عدد الحالات المسجلة في دولة الكويت إلى 1154 حالة.

ولفت إلى أن مجموع الحالات التي أعلن شفاؤها بلغ 133 حالة من الحالات التي كانت قد أصيبت بالمرض وذلك بعدما أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح في وقت سابق صباح اليوم شفاء عشر حالات جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

وبالنسبة لمجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة فقد بلغ عددها 27 حالة هي 10 حرجة و17 مستقرة وبذلك يصبح مجموع الحالات المصابة بمرض فيروس كورونا التي مازالت تتلقى الرعاية الطبية 1020 حالة.

وعن مراكز الحجر الصحي فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي خلال ال 24 ساعة الماضية 534 حالة بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر.

وجدد التأكيد على المواطنين والمقيمين ضرورة الأخذ بكل طرق ووسائل الوقاية الشخصية واتباع التعليمات والتوصيات الصادرة من وزارة الصحة ومن الجهات الرسمية في الدولة فيما يخص احتواء انتشار فيروس كورونا إضافة إلى متابعة الحسابات الرسمية الموثقة حول آخر الأخبار والمستجدات.