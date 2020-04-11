«الطيران المدني»: السماح بتسيير رحلات جوية للشركات لنقل المقيمين إلى بلدانهم

11 أبريل 2020 || أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم السبت تعميما لشركات الطيران العاملة في المطار يسمح بتسيير رحلات جوية للمقيمين في البلاد الراغبين بالسفر إلى بلدانهم وذلك بناء على موافقة مجلس الوزراء الكويتي في جلسته المنعقدة في التاسع من أبريل الجاري.

وقالت «الطيران المدني» في بيان صحفي إنه تمت الموافقة على السماح بتسيير رحلات جوية لكل شركات الطيران لسفر الراغبين من المقيمين في البلاد إلى بلدانهم.

وذكرت أن استقبال طلبات شركات الطيران يتم حسب الإجراءات المعمول بها لدى إدارة النقل الجوي للحصول على الموافقات اللازمة لتسيير تلك الرحلات.