وكيلا «الحرس الوطني» و«الصحة» يتفقدان الاستعدادات لتجهيز مستشفى ميداني في منطقة المهبولة

11 أبريل 2020 || قام كل من وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي ووكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا اليوم السبت بجولة تفقدية في منطقة المهبولة للوقوف على استعدادات الحرس الوطني في مساندة وزارة الصحة لتجهيز مستشفى ميداني لفحص أهالي المنطقة المعزولة احترازيا.

وأكد الفريق الرفاعي في بيان صحفي أن مساندة الحرس لوزارة الصحة تأتي انطلاقا من توجيهات القيادة العليا ممثلة بسمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح بتقديم الدعم والإسناد لوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة وتفعيلا لبروتوكول التعاون الموقع بين «الحرس» و«الصحة».

وأشاد بالجهود المبذولة من رجال الحرس في مؤازرة اخوانهم بوزارة الصحة لتجهيز مستشفى ميداني في منطقة المهبولة لفحص قاطني المنطقة وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» وتقديم الرعاية الصحية لهم.

وأشار الى أن هذه الأزمة أثبتت المعدن الأصيل للشعب الكويتي وتكاتفه وتعاونه داعيا الله جل وعلا أن يرفع عن الكويت وعن جميع دول العالم الوباء والبلاء.

من جانبه قال وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا بحسب البيان أن مساندة الحرس الوطني لوزارة الصحة يأتي ضمن تضافر جهود وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة والالتزام بقرارات مجلس الوزراء والإجراءات الاحترازية في التصدي للفيروس المستجد والوقاية منه.

ولفت الى أن الحرس الوطني بالإضافة الى جهوده الأمنية خلال حظر التجول الجزئي بالتعاون مع اخوانهم في وزارة الداخلية فإنه يقدم كذلك الدعم والإسناد لوزارة الصحة وغيرها من الجهات.