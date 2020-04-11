«الدفاع»: مغادرة 107 مواطنين المحجر المؤسسي الخاضع لرقابة واشراف «الخدمات الطبية»

11 أبريل 2020 ||أعلنت وزارة الدفاع اليوم السبت عن مغادرة 107 مواطنين كويتيين المحجر الصحي المؤسسي الخاضع لرقابة واشراف هيئة الخدمات الطبية بالوزارة وذلك بعد استكمالهم لفترة الحجر المقررة وإتمامهم جميع اجراءات الوقائية والتأكد من سلامتهم وخلو جميع العينات التي أخذت منهم من فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وذكرت مديرية التوجية المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي في بيان صحفي أن المواطنين المغادرين للمحجر الصحي المؤسسي الذي تشرف عليه هيئة الخدمات الطبية هم ممن تم إجلاؤهم من العاصمة الإيطالية روما عبر رحلة الإجلاء التي نفذتها القوة الجوية الكويتية.

ونقل البيان عن رئيس هيئة الخدمات الطبية بالوزارة الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح قوله إن الإجراءات النهائية للمغادرين تمت وفقا للمعايير الطبية المقررة والمتبعة من قبل السلطات الصحية في البلاد.

وتمنى الشيخ عبدالله لجميع المغادرين من المحجر الصحي موفور الصحة والعافية وأن يتقيدوا بالالتزام بالحجر المنزلي بعد انتهائهم من فترة الحجر المؤسسي حرصا على سلامتهم وسلامة جميع المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.

من جانبه أكد آمر واجب المحجر الصحي العقيد الركن طبيب خالد البلوشي وفق البيان حرص الطاقم الطبي المتواجد بالمحجر على الأخذ بكافة الإحتياطات والإجراءات الصحية وذلك من خلال ترتيب عملية المغادرة لمن أنهوا فترة الحجر المؤسسي.

وأضاف البلوشي أن ذلك سيتم عن طريق تقسيمهم إلى مجموعات حيث يتم فحص كل مجموعة وأخذ عيناتها للتأكد من خلوها من الفيروس وتسجيل بياناتها تباعا وذلك لتجنب حدوث أي عملية مخالطة بين المغادرين للمحجر.