«الشؤون»: فرق التفتيش تنفذ 14 جولة تفقدية لعدد من التعاونيات

12 أبريل 2020 || أكد الوكیل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعیة بالإنابة سالم الرشیدي الیوم الأحد تنفیذ فرق التفتیش بقطاع التعاون 14 جولة تفقدیة على عدد من التعاونیات الأسبوع الماضي أسفرت عن تسجیل 12 مخالفة و23 تعھدًا و14 محضرًا و8 تلافي مخالفات و3 تحقیقات.

وقال الرشیدي خلال جولته التفقدیة على عدد من التعاونیات إن الوزارة تسعى إلى التعاون البناء مع اتحاد الجمعیات التعاونیة ومع الجمعیات خلال الأزمة الراھنة المرتبطة بمكافحة فیروس كورونا المستجد «كوفید – 19» بتذلیل كل العقبات أمامھم بما لا یتعارض والقانون، مؤكدًا التزام التعاونیات بكل التعلیمات وسعیھا إلى توفیر جمیع السلع للمستھلكین.

ولفت إلى وجود بعض الملاحظات في الجمعیات وتم إخطار مجالس الإدارات بھا بغیة تلافیھا وستتم متابعة عملھا خلال الفترة المقبلة للتأكد من التزامھا، مشیرًا إلى أن النسبة الكبرى من التعاونیات ملتزمة بكل التعلیمات ولا یوجد في عملھا أي ملاحظات.

وثمن الدور الحیوي للفرق التفتیشیة بقطاع التعاون لما تقوم به من أعمال ومھام على مدار الأسبوع وأثناء العطلات الرسمیة للاطمئنان على آلیة عمل التعاونیات وفقًا لتوجیھات مجلس الوزراء ضمن آلیة الحكومة لمكافحة انتشار فیروس كورونا.