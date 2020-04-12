وزير التربية يدعو لسرعة إنجاز المرحلة الثانية من خطة تفعيل التعليم الالكتروني

12 أبريل 2020 || دعا وزير التربية ووزير التعليم العالي الكويتي الدكتور سعود الحربي مجلس الوكلاء بالوزارة إلى سرعة إنجاز المرحلة الثانية من خطة تفعيل التعليم الالكتروني ورفع المواد المسجلة على الموقع الالكتروني للوزارة واطلاق المنصة التعليمية ليستفيد الطلبة من الدروس المتبقية من الفصل الدراسي الحالي «2019/2020».

جاء ذك في بيان صحفي صادر عن وزارة التربية اليوم الأحد عقب اجتماعه بمجلس الوكلاء لبحث آخر المستجدات على الساحة التربوية والعديد من الأمور المطروحة على جدول الأعمال بالإضافة إلى استعدادات القطاعات للعام الدراسي المقبل «2020/2021».

وذكر البيان أن الحربي بحث مع مجلس الوكلاء استعدادت الوزارة لعودة الدراسة وفق الخطة الموضوعة والاطمئنان على سير العمل في عملية تجهيز وتصوير المواد العلمية والأدبية تمهيدا لرفعها على المنصة التعليمية التي ستطلقها الوزارة خلال الفترة المقبلة.

وأكد خلال الاجتماع على ضرورة التنسيق مع الجهات المختصة لإنجاز جميع العقود والمناقصات المتعثرة داعيا الى تضافر الجهود وتسخير كل الإمكانيات وتقديم الدعم اللازم لجميع جهات الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وكلف الوزير قطاع المنشآت التربوية والتخطيط بالتنسيق مع مديري الصيانة في المناطق التعليمية لمتابعة المدارس المشغولة والمستخدمة من قبل الوزارات والجهات المعنية لسكن العمالة والموظفين لديها والاطمئنان على سير عملية الصيانة والالتزام بشروط وضوابط السكن في هذه المدارس.