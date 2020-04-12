وزير الخارجية يترأس اجتماعًا لمتابعة الإجراءات العاجلة لعودة المواطنين العالقين بالخارج

12 أبريل 2020 || ترأس وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بحضور وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل حمود حمد الصباح اليوم الأحد اجتماعًا في إطار استكمال ومتابعة الإجراءات العاجلة المتعلقة بالتنسيق القائم بين الجهات المعنية تجاه تنفيذ الخطط والبرامج المخصصة لعمليات إعادة المواطنين الكويتيين العالقين في الخارج إلى أرض الوطن سالمين.

وضم الاجتماع الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء بقصر السيف كلًّا من رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح ورئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم الصقر وبمشاركة ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الصحة والإدارة العامة للطيران المدني وشركة الخطوط الجوية الكويتية.