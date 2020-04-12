«الدفاع» تجهز مستشفى ميدانيا ومحجرا صحيا بمنطقة جليب الشيوخ

12 أبريل 2020 ||أعلنت وزارة الدفاع عن تجهيز رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي ممثلة بهيئة الخدمات الطبية مستشفى ميداني ومحجر صحي في ثلاثة مواقع بمنطقة جليب الشيوخ بالتنسيق مع وزارة الصحة تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والسلطات الطبية في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد إن المواقع التي تم تخصيصها مدرستين لوزارة التربية ومركزا من الهيئة العامة للرياضة.

وأكدت «الدفاع» استمرارها بمختلف قطاعاتها في العمل بشكل متواصل وعلى مدار الساعة لتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لجهود الدولة للحد من إنتشار هذا الفيروس.