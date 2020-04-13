الصالح يطالب بإعادة فتح العيادات والمراكز الطبية الخاصة

13 أبريل 2020 || طالب النائب خليل الصالح، باعادة النظر في قراراغلاق العيادات والمراكز الطبية الخاصة، مشيراً إلي حاجة القطاع الصحي إلي تكاتف كافة الجهود الأهلية والمجتمعية خلال تلك الأزمة.

وأكد الصالح في تصريح صحفي أن اعادة فتح تلك المراكز والعيادات من شأنه تخفيف الضغط على القطاع الصحي، وتركيزالجهود والطاقات لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

واضاف أن اعادة فتح المراكز والعيادات الخاصة يصب في مصلحة المواطنين، لاسيما وأن الأطباء في تلك المراكز لديهم تاريخ بالحالات التي يتابعونها منذ سنوات، ويرفع عنهم معاناة الانتظار داخل المستشفيات وقطع مسافات اطول من اجل الكشف والعلاج.

وأشار إلى أن تكدس المراجعين والمرضى من كافة التخصصات داخل المستشفيات العامة والخاصة يعد ارباكاً للطواقم الطبية، ومن شأنه ايضاً زيادة احتمالية انتشار العدوى.

ولفت الصالح إلى قدرة وزارة الصحة على متابعة الاجراءات الوقائية والاحترازية في المراكز والعيادات الخاصة، مشيداً بكافة الجهود التي تقدم من ابطال الصفوف الأمامية خلال تلك الفترة الحرجة.

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