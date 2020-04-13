«الصحة»: 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بإجمالي 1300 حالة مسجلة

13 أبريل 2020 || أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند الیوم تسجیل 66 حالة إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد في البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضیة لیرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 1300.

وقال السند في المؤتمر الصحفي الیومي السادس والثلاثين للوزارة إن الحالات ھي أربع حالات مرتبطة بالسفر «ثلاث منھا لمواطنین كویتیین مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة» و«حالة واحدة لمواطن كویتي مرتبطة بالسفر إلى ألمانیا» وجمیع ھذه الحالات قادمة من رحلات الإجلاء الجوي الأخیرة وكانت تحت الحجر الصحي المؤسسي.

وأضاف أن الحالات المخالطة ھي 51 حالة «حالة واحدة لمواطن كویتي» و«40 حالة لمقیمین من الجنسیة الھندیة» و«سبع حالات لمقیمین من الجنسیة البنغلادیشیة» و«حالة لمقیم من الجنسیة المصریة» و«حالة لمقیم من الجنسیة النیبالیة» و«حالة لمقیم من الجنسیة الباكستانیة» وجمیع ھذه الحالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا بفیروس كورونا.

وذكر أن الحالات قید التقصي الوبائي ھي 11 حالة «حالة لمواطن كویتي» و«خمس حالات لمقیمین من الجنسیة الھندیة» و«حالتان لمقیمین من الجنسیة المصریة» و«حالة لمقیم من الجنسیة الإیرانیة» و«حالة لمقیم من الجنسیة البنغلادیشیة» و«حالة لمقیم من الجنسیة الباكستانیة» وجمیع ھذه الحالات قید البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطین لھم.

وبین أن إجمالي حالات الوفاة بلغ حالتین إحداھما جدیدة لمواطن كویتي عمره 50 عامًا كان یتلقى الرعایة الطبیة في العنایة المركزة والأخرى سجلت مطلع الشھر الجاري بعد إصابتھما بمرض فیروس كورونا المستجد .

ولفت إلى أن مجموع الحالات التي أعلن شفاؤھا بلغ 150 حالة من الحالات التي كانت قد أصیبت بالمرض بعدما أعلن وزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل الحمود في وقت سابق صباح الیوم شفاء ثماني حالات جدیدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضیة.

وعن مجموع الحالات التي تتلقى الرعایة الطبیة في العنایة المركزة فقد بلغ عددھا 26 حالة ھي تسع حرجة و17 مستقرة وبذلك یصبح مجموع الحالات المصابة بمرض فیروس كورونا التي ما زالت تتلقى الرعایة الطبیة 1148 حالة.

وعن مراكز الحجر الصحي فقد بلغ مجموع من أنھى فترة الحجر الصحي المؤسسي خلال الأربع والعشرين ساعة الماضیة 746 حالة بعد القیام بكل الإجراءات الوقائیة والتأكد من خلو جمیع العینات من الفیروس على أن یستكملوا مدة لا تقل عن 14 یومًا في الحجر المنزلي الإلزامي اعتبارًا من تاریخ مغادرة مركز الحجر.

وجدد التأكید على المواطنین والمقیمین ضرورة الأخذ بكل طرق ووسائل الوقایة الشخصیة واتباع التعلیمات والتوصیات الصادرة من وزارة الصحة ومن الجھات الرسمیة في الدولة فیما یخص احتواء انتشار فیروس كورونا إضافة إلى متابعة الحسابات الرسمیة الموثقة حول آخر الأخبار والمستجدات.

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