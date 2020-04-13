عسكر العنزي يطالب بإعادة فتح العيادات والمراكز الطبية أسوة بالمستشفيات الخاصة

دعا النائب عسكر العنزي وزير الصحة الشيخ باسل الحمود إلى النظر بعين الاعتبار إلى أصحاب العيادات والمراكز الطبية الأهلية الخاصة والسماح لهم بإعادة افتتاح عياداتهم أسوة بالمستشفيات الخاصة.

وقال عسكر في تصريح صحفي إن هذه العيادات والمراكز الطبية الأهلية الخاصة ملتزمة بتطبيق جميع الاحترازات الصحية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وتؤدي العمل نفسه الذي تقوم به المستشفيات الخاصة.

وأوضح أن اعادة تشغيل العيادات والمراكز الطبية الأهلية الخاصة يساهم في تخفيف العبء عن المستشفيات الحكومية ويقلل من تكدس المرضى وتعريض حياتهم لخطر انتشار الفيروس، كما أنه يساهم في راحة المرضى خصوصًا مرضى السكر والضغط والقلب والربو بمراجعة العيادة التي اعتادوا مراجعتها بدلًا من شرح حالتهم إلى دكتور جديد ربما يكون غير ملم بالحالة التي تعرض عليه .

وأشار عسكر إلى أن إيقاف عمل العيادات والمراكز الطبية الأهلية الخاصة غير معمول به في غالبية دول العالم ، إذ اقتصر الوقف على العمليات والنشاطات التجميلية والجراحية فقط.