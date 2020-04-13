«الشؤون»: تحويل المساعدات الاجتماعية لحسابات مستحقيها عن أبريل

13 أبريل 2020 || أكد وكیل وزارة الشؤون الاجتماعیة عبدالعزیز شعیب تحویل المساعدات الاجتماعیة إلى حسابات مستحقیھا عن شھر أبریل الجاري.

وقال شعیب في تصریح صحفي اليوم إن قیمة المساعدات الاجتماعیة المحولة لمستحقیھا عن أبریل بلغت نحو 21 ملیون دینار تمھیدا للبدء في صرفھا بموعدھا المحدد منوھا بھذا الصدد بجھود العاملین في إدارة الرعایة الأسریة وحرصھم على إنھاء كل معاملات المستحقین لصرف رواتبھم بأقرب وقت ممكن.

من جھة أخرى وحول الفیدیو المتداول في بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن تخزین زیوت سیارات بأحد الفروع الاستثماریة التابعة لإحدى التعاونیات شمالي الكویت شدد على أن فرق التفتیش بقطاع التعاون تابعت الموضوع وتأكدت من وجود زیوت مخزنة وتم تحریر مخالفة فوریة لمجلس إدارة الجمعیة وأخذ تعھد بعدم تكرار المخالفة مرة اخرى.

ولفت شعیب إلى إصدار الوزارة قرارا وزاریا یقضي بتشكیل لجنة لوضع آلیة الرقابة والتدقیق على أعمال الجمعیات الخیریة والأھلیة والمبرات برئاسته وتضم في عضویتھا الوكیل المساعد لشؤون التنمیة والوكیل المساعد للشؤون القانونیة والمدیرین المختصین.

وذكر أن من مھام اللجنة مراقبة العمل الأھلي والخیري والمبرات وتشكیل لجان مراجعة كالمعمول بھ في التعاونیات وبحث الشكاوى على الجمعیات كما تختص بإحكام آلیة الرقابة على المشاریع.

وكانت وزیرة الشؤون الاجتماعیة وزیرة الدولة للشؤون الاقتصادیة مریم العقیل أطلقت قبل أیام برنامجا آلیا لبیانات الأسر المتعففة لتنسیق المساعدات ومنع ازدواجیتھا لاكثر من جمعیة خیریة وكذلك إطلاق منصة تنسیقیة بین الوزارات تحت مسؤولیة الوكیل المساعد للتنمیة الاجتماعیة بالوزارة ھناء الھاجري لتوزیع المساعدات اللوجیستیة في الكویت.

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