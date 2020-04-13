«الميزانيات» بحثت تكليف المجلس بشأن متابعة إجراءات الحكومة في ترشيد الإنفاق وتعديلات الميزانية

13 أبريل 2020 || عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية اجتماعًا اليوم لمناقشة تكليف مجلس الأمة بشأن متابعة إجراءات الحكومة في ترشيد الإنفاق وحماية الاستثمارات العامة والصناديق السيادية.

حضر الاجتماع كبار المسؤولين في وزارة المالية ومحافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل ووزير المالية الأسبق ومحافظ البنك المركزي السابق الشيخ سالم العبد العزيز السعود الصباح.

وشارك أيضًا رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع ونائبه عادل الصرعاوي وممثلون عن هيئة الاستثمار.

وكان مجلس الأمة قد كلف لجنة الميزانيات في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2020 بمتابعة الإجراءات الحكومية في ترشيد الإنفاق العام وحماية الاستثمارات العامة والصناديق السيادية والتعديلات اللازمة على الميزانية العامة للدولة واحتياطيات الدولة للسنة المالية 2018 / 2019.