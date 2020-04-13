مجلس الوزراء: خطة إعادة المواطنين من جميع انحاء العالم على 5 مراحل تبدأ 19 ابريل حتى 7 مايو

13 أبريل 2020 || قرر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم اعتماد خطة وآلية عمل عودة المواطنيـن مــن الخـارج مـن كـل بقـاع العـالـم على 5 مراحل ابتداء من 19 ابريل وحتى 7 مايو.

وأشاد المجلس بالجهود التي قامت بها مختلف الأجهزة والفرق في إعداد خطة عودة المواطنين، ودعا الجميع إلى التعاون مع الجهات الحكومية ودعم الجهود الهادفة إلى عودة جميع إخواننا وأبنائنا في الخارج إلى أرض الوطن.

وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الاستثنائي بعد ظھر الیوم في قصر السیف برئاسة سمو الشیخ صباح الخالد رئیس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما یلي: استھل المجلس أعماله بالاستماع إلى شرح قدمه وزیر الصحة رئیس الفریق المكلف بمتابعة تداعیات انتشار فیروس كورونا المستجد الشیخ الدكتور باسل الحمود حول المستجدات المتعلقة بتفشي فیروس كورونا وآخر البیانات والإحصاءات الواردة في تقریر منظمة الصحة العالمیة بشأن إعداد حالات الإصابات والشفاء والوفیات على كافة المستویات العالمیة والإقلیمیة والمحلیة.

ثم تابع مجلس الوزراء آخر المستجدات على الصعیدین العلاجي والوقائي والخدمات اللوجستیة ذات الصلة بجھود مكافحة انتشار فیروس كورونا المستجد.

واستعرض توصیات اللجنة الوزاریة المكلفة بمتابعة تداعیات انتشار الفیروس واستكمالا للقرارات والإجراءات التي سبق اتخاذھا.

وقرر مجلس الوزراء اعتماد خطة وآلیة عمل عودة المواطنین من الخارج من كل بقاع العالم.

وقد استمع المجلس إلى شرح قدمه كل من: وزیر الخارجیة الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد ووزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل الحمود عرضا فیه كافة التفاصیل المتعلقة بتنفیذ ھذه الخطة بأبعادھا الصحیة واللوجستیة ودور كل جھة في ھذا الشأن.

وقد تم استعراض البیانات والأعداد المتعلقة بالمواطنین الراغبین بالعودة وفقا للدول التي یتواجدون فیھا وأوضاعھم الصحیة والاجتماعیة.

وسیتم البدء في تنفیذ ھذه الخطة اعتبارا من 19 إبریل الجاري وذلك بحسب المراحل التالیة: المرحلة الأولى: «من 19 إلى 21 إبریل» المرضى الذین أتموا علاجھم ومرافقوھم وكذلك المتواجدون بغرض السیاحة أو كانوا في مھمات رسمیة.

المرحلة الثانیة: «بتاریخ 23 إبریل» المرضى الذین یحتاجون إلى أسرة طبیة أو أجھزة دعم الحیاة.

المرحلة الثالثة: «من 25 إبریل إلى الأول من مایو» الطلاب والطالبات.

المرحلة الرابعة: «من 3 إلى 4 مایو» الدبلوماسیون.

المرحلة الخامسة: «من 6 إلى 7 مایو» الفئات الأخرى.

كما استعرض الإجراءات الطبیة الخاصة بفحص المواطنین وتوزیعھم بحسب نتیجة الفحوصات سواء حجر مؤسسي أو منزلي بما في ذلك الوسائل التقنیة الكفیلة بتتبع ومراقبة الحجر المنزلي على نحو دقیق والإجراءات القانونیة التي سیتم اتخاذھا بحق المخالفین للتعلیمات المعلنة بكل جدیة وحزم.

وقد أشاد مجلس الوزراء بالجھود التي قامت بھا مختلف الأجھزة والفرق في إعداد خطة عودة المواطنین ودعا الجمیع إلى التعاون مع الجھات الحكومیة ودعم الجھود الھادفة إلى عودة جمیع إخواننا وأبنائنا في الخارج إلى أرض الوطن في إطار الإجراءات التنظیمیة التي تم اتخاذھا من أجل سلامة وصحة الجمیع والتي تستوجب من الجمیع تفھم ھذه الإجراءات وتجسید الوعي بأھمیة الالتزام بالتعلیمات الصحیة لتتمكن من اجتیاز ھذه المحنة وتجنب شرورھا.

ومن جانب آخر أحاط وزیر النفط ووزیر الكھرباء والماء بالوكالة الدكتور خالد الفاضل المجلس علما بنتائج مشاركته في الاجتماع الطارئ لتحالف دول منظمة الأوبك والدول المشاركة من خارج الأوبك الذي عقد مؤخرا لبحث استقرار أسواق النفط العالمیة في ظل انتشار فیروس كورونا المستجد حیث تم الاتفاق على تخفیض الإنتاج إلى اقل من 10 ملیون برمیل یومیا.

وقد أشاد مجلس الوزراء بالاتفاق الذي تم التوصل إلیھ في ھذا الاجتماع والذي من شأنه تثبیت أسواق النفط ودعم الاقتصاد العالمي في ھذه الظروف الاستثنائیة التي یمر بھا العالم أجمع.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السیاسیة في ضوء آخر التطورات الراھنة على الساحة السیاسیة الدولیة والعربیة حیث رحب مجلس الوزراء بتكلیف رئیس جمھوریة العراق برھم صالح لمصطفى الكاظمي بتشكیل الحكومة العراقیة الجدیدة.

وأعرب المجلس عن أمله في أن تؤدي ھذه الخطوة الإیجابیة إلى تحقیق آمال الشعب العراقي الشقیق وتطلعاتھ في تحقیق غایاتھ الوطنیة المنشودة وكل ما من شأنه تحقیق الأمن والاستقرار والازدھار في العراق الشقیق والمنطقة.

«إع»