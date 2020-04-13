وزير الصحة: سنقف بالمرصاد لمن لا يلتزم باشتراطات الحجر المنزلي أو المؤسسي

13 أبريل 2020 || أكد وزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل الحمود ضرورة الالتزام التام والكامل بكل الاشتراطات الصحیة بما فیھا الحجر المنزلي أو المؤسسي، مشددًا على وقوف أجھزة الدولة بالمرصاد لمن لا یلتزم بتلك الاشتراطات من أجل حمایة المجتمع.

ولفت الحمود في مؤتمر صحفي عقب انتھاء الاجتماع الاستثنائي الذي عقده في قصر السیف الیوم الاثنین إلى أنه من دون تعاون الجمیع وأخذ الأمور على محمل الجد “فلن یكون ھناك الأثر الذي نرجوه ویقوم به مجلس الوزراء من عمل وخطط لمقاومة وباء كورونا”.

ودعا جمیع المتواجدین داخل وخارج الكویت إلى اتباع الإجراءات الصحیة بالكامل خاصة أن البلاد مقبلة على استقبال ما یقارب 50 ألف مواطن بعد طول فراق وشوق للقائھم.

وأفاد “نحن بحاجة لتذكیر بعضنا أن الظروف الحالیة غیر مخصصة تمامًا للعلاقات الاجتماعیة أو الزیارات لتقدیم التھنئة بالعودة من الخارج وتوجیه الدعوات لإقامة التجمعات سواء بمناسبة العودة من الخارج أو قدوم شھر رمضان المبارك” محذرًا “حتى وإن كان تجمعًا واحدًا سیضر بشكل لا یخطر على بال أحد”.

وجدد الدعوة لجمیع المواطنین الذین سیعودون من الخارج وأھالیھم لدى استقبالھم لھم إلى التقید بالاشتراطات الصحیة كاملة لا سیما أن الجمیع یرى الإحصائيات الیوم وما یحدث في دول العالم من تكاثر الإصابات وتزایدھا بشكل طردي سریع.

وقال “بكل صراحة ھذا وقت الالتزام التام وبالحرف لاشتراطات الحجر المنزلي أو الحجر المؤسسي ونؤكد على كل قادم من الخارج خاصة الذي سیتواجد في الحجر المنزلي أرجو من أھله ومن حوله تذكیره دائمًا باتباع ھذه الاشتراطات”.

وتابع “إذا لم یتم الالتزام بھذه الاشتراطات ستكون أجھزة الدولة بالمرصاد لحمایة المجتمع من نقل أي عدوى أو تفشي مرض لا سمح الله” مشددًا على أھمیة تعاون الجمیع لتجاوز ھذه المرحلة بأفضل النتائج.

وحول خطة إجلاء المواطنین الكویتیین من الخارج المزمع بدایتھا اعتبارًا من 19 أبریل الجاري ذكر الشیخ باسل الصباح أن وزارة الصحة ستتخذ مع عملیة الإجلاء التي ستستغرق 19 یومًا بعض الإجراءات الصحیة لضمان سلامة صحة القادمین والمجتمع.

وأشار إلى الفحوصات التي ستتم لدى وصولھم إلى مطار دولة الكویت مثل فحص درجة الحرارة وأخذ فحص المسحة الأنفیة وتصنیف المواطنین القادمین إلى حجر مؤسسي في حال ظھرت علیھم بعض الأعراض المرضیة فیما یتوجه البقیة إلى الحجر المنزلي.

وأوضح أن خطة عودة المواطنین من الخارج التي وضعتھا وزارة الصحة “تعتبر أكبر عملیة عودة مواطنین إلى البلاد من ناحیة العدد واتساع الرقعة الجغرافیة”.

وبین أن الخطة وضعت بناء على أوامر وتوجیھات سمو أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه – بضرورة إجلاء كل المواطنین الكویتیین في الخارج وعودتھم إلى أرض الوطن بأسرع وقت وفرصة وتنفیذًا لتعلیمات سمو الشیخ صباح الخالد رئیس مجلس الوزراء الذي أشرف بنفسه على تفاصیل الخطة وآلیة تنفیذها.

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