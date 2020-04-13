وزير المالية: تأجيل سداد أقساط الاستبدال في «التأمينات» لمدة 6 أشهر

13 أبريل 2020 || أعلن وزیر المالیة براك الشیتان تأجیل أقساط الاستبدال والمعاش المقدم وحصة أصحاب العمل والشركات والباب الخامس في المؤسسة العامة للتأمینات الاجتماعیة لمدة ستة أشھر على أن یتم إعادة ما تم استقطاعه خلال شھر أبریل الجاري لحساباتھم.

وأوضح الوزیر الشیتان الذي یرأس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمینات الاجتماعیة في تصریح لـ الیوم أن إدارة الفتوى والتشریع حسمت النقاش القانوني حول قدرة مجلس إدارة المؤسسة بأخذ قرار بتأجیل الأقساط والاشتراكات، وأكدت باختصاص مجلس إدارة «التأمینات» بتأجیل الأقساط لمدة 6 أشھر بعد العرض على وزیر المالیة.

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