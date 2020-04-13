وزير الخارجية: 35 ألف سجلوا في منصة «معاكم» وهي التذكرة الأساسية لعودة المواطنين بالخارج

13 أبريل 2020 || قال وزیر الخارجیة الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد إن التسجیل في منصة «معاكم» التي أطلقتھا الوزارة یعد التذكرة الأساسیة لعودة المواطنین الكویتیین في الخارج إلى الكویت باعتبارھا تتضمن كافة البیانات الصحیة التي ستعتمد علیھا السلطات الصحیة في البلاد وكافة القطاعات الأخرى المعنیة.

وأضاف الشیخ أحمد الناصر في مؤتمر صحفي في قصر السیف عقب انتھاء الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء أن عدد المواطنین الذین قاموا بتسجیل بیاناتھم في المنصة بلغ ما یقارب 35 ألف مواطن من اجمالي المواطنین في الخارج منذ اطلاقھا بالتعاون مع الجھاز المركزي لتكنولوجیا المعلومات.

وأشار إلى مراحل عودة المواطنین من الخارج إذ سیخصص من 19 حتى 21 ابریل الحالي لدول مجلس التعاون الخلیجي ومصر وتركیا مشیرا إلى اعتبار یوم 22 ابریل فاصلا زمنیا للقیام بالتجھیزات اللازمة للأطقم الطبیة والأمنیة والخدمیة لاستقبال المرحلة التالیة.

وأضاف أن المرحلة الثانیة التي ستبدأ بتاریخ 23 ابریل الجاري ستشمل جمیع الدول في قارات أوروبا أو أمریكا أو آسیا مبینا أن یوم 24 ابریل سیكون كذلك فاصلا زمنیا للفرق العاملة في المیدان لإعداد التحضیرات والتجھیزات اللازمة لاستقبال بقیة المراحل التي ستشمل جمیع المواطنین من أكثر من 101 نقطة في العالم.

ولفت إلى قیام الإدارة العامة للطیران المدني بشكل مباشرة بإصدار جداول رحلات عودة المواطنین في الخارج متضمنة توزیع الطائرات في مختلف قارات العالم.

وقال إن خطة الاجلاء جاءت تنفیذا للتوجیھات السامیة من سمو أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح وما یولیه سموه وسمو الشیخ صباح الخالد رئیس مجلس الوزراء من اھتمام بالغ ومتابعة یومیة ومباشرة لأوضاع المواطنین في الخارج.

وأضاف أن وزارة الخارجیة ھي المكلفة والمعنیة بتوفیر كل الاحتیاجات والرعایة للمواطنین في مناطق تواجدھم حتى عودتھم إلى أرض الوطن سالمین آمنین.

وبین أن الاجلاء الحالي یعد أكبر عودة للمواطنین من الخارج من ناحیة العدد وبأقصر فترة ممكنة إضافة إلى كونھ اجلاء صحیا بعكس ما سبقه في تحریر الكویت عام 1991 وبعكس الأربع مرات الماضیة من لبنان في عامي 2006 و2008 ومن مصر عامي 2011 و2013.

وأشار إلى حساسیة الاجلاء الحالي لارتباطه بالظروف الصحیة والوضع الصحي في الكویت مشددا على ضرورة الانضباط الكامل في تنفیذ الاشتراطات الصحیة بحذافیرھا.

«إع»«بتبع»