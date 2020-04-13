وزير الخارجية: التسجيل في منصة «معاكم» هو التذكرة الأساسية لعودة المواطنين بالخارج و35 ألف سجلوا فيها

13 أبريل 2020 || قال وزیر الخارجیة الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد إن التسجیل في منصة «معاكم» التي أطلقتھا الوزارة یعد التذكرة الأساسیة لعودة المواطنین الكویتیین في الخارج إلى الكویت باعتبارھا تتضمن كافة البیانات الصحیة التي ستعتمد علیھا السلطات الصحیة في البلاد وكافة القطاعات الأخرى المعنیة.

وأضاف الشیخ أحمد الناصر في مؤتمر صحفي في قصر السیف عقب انتھاء الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء أن عدد المواطنین الذین قاموا بتسجیل بیاناتھم في المنصة بلغ ما یقارب 35 ألف مواطن من اجمالي المواطنین في الخارج منذ اطلاقھا بالتعاون مع الجھاز المركزي لتكنولوجیا المعلومات.

وأشار إلى مراحل عودة المواطنین من الخارج إذ سیخصص من 19 حتى 21 ابریل الحالي لدول مجلس التعاون الخلیجي ومصر وتركیا مشیرا إلى اعتبار یوم 22 ابریل فاصلا زمنیا للقیام بالتجھیزات اللازمة للأطقم الطبیة والأمنیة والخدمیة لاستقبال المرحلة التالیة.

وأضاف أن المرحلة الثانیة التي ستبدأ بتاریخ 23 ابریل الجاري ستشمل جمیع الدول في قارات أوروبا أو أمریكا أو آسیا مبینا أن یوم 24 ابریل سیكون كذلك فاصلا زمنیا للفرق العاملة في المیدان لإعداد التحضیرات والتجھیزات اللازمة لاستقبال بقیة المراحل التي ستشمل جمیع المواطنین من أكثر من 101 نقطة في العالم.

ولفت إلى قیام الإدارة العامة للطیران المدني بشكل مباشرة بإصدار جداول رحلات عودة المواطنین في الخارج متضمنة توزیع الطائرات في مختلف قارات العالم.

وقال إن خطة الاجلاء جاءت تنفیذا للتوجیھات السامیة من سمو أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح وما یولیه سموه وسمو الشیخ صباح الخالد رئیس مجلس الوزراء من اھتمام بالغ ومتابعة یومیة ومباشرة لأوضاع المواطنین في الخارج.

وأضاف أن وزارة الخارجیة ھي المكلفة والمعنیة بتوفیر كل الاحتیاجات والرعایة للمواطنین في مناطق تواجدھم حتى عودتھم إلى أرض الوطن سالمین آمنین.

وبین أن الاجلاء الحالي یعد أكبر عودة للمواطنین من الخارج من ناحیة العدد وبأقصر فترة ممكنة إضافة إلى كونھ اجلاء صحیا بعكس ما سبقه في تحریر الكویت عام 1991 وبعكس الأربع مرات الماضیة من لبنان في عامي 2006 و2008 ومن مصر عامي 2011 و2013.

وأشار إلى حساسیة الاجلاء الحالي لارتباطه بالظروف الصحیة والوضع الصحي في الكویت مشددا على ضرورة الانضباط الكامل في تنفیذ الاشتراطات الصحیة بحذافیرھا.

وأشار الشیخ أحمد الناصر إلى ما ذكره وزیر التربیة ووزیر التعلیم العالي الدكتور سعود الحربي أن الفرصة متاحة لعودة جمیع الطلبة في الخارج مبینا أن قرار العودة متروك للطالب بشكل طوعي ولیس قسري.

وأضافت “بلا شك أن أبناءنا الطلبة بالغون وواعون وعلى قدر من المسؤولیة لاتخاذ قرار العودة إن كانت مناسبة لھم” مبینا بھذا الشأن أن عدد الطلبة الذین قاموا بتسجیل بیاناتھم في منصة «معاكم» الالكترونیة بلغ أكثر من 17 ألف طالب في الخارج یرغبون بالعودة إلى البلاد.

وردا على عدد من الأسئلة الموجھة له من وسائل الاعلام المحلیة عبر تقنیة الاتصال المرئي «اون لاین» في المؤتمر الصحفي منھا ما یتعلق برغبة المواطنین المتواجدین بدول مجلس التعاون الخلیجي العودة بمركباتھم إلى الكویت عبر المنافذ البریة قال إن “الخطة الموضوعة من قبل السلطات الصحیة في البلاد الآن مرتبطة بالمنافذ الجویة”.

وأضاف انه “سیتم قریبا الإعلان عن الخطة بشأن العودة من المنافذ البریة لكل من لدیه مركبة سواء في المملكة العربیة السعودیة أو المملكة الأردنیة الھاشمیة وغیرھا”.

وبسؤاله عن تنسیق «الخارجیة» مع سفارات الدول في الكویت بشأن مغادرة رعایاھم المخالفین لقانون الإقامة قال “نحن باتصالات مستمرة مع الدول الشقیقة والصدیقة وأبدوا تفھمھم للاجراءات الكویتیة وتقدیرھم لما قامت به الكویت بھذا الشأن”.

وأضاف “لا یمكن لأي دولة أن تقدم أي خدمات قانونیة لمن یسجل بحقه إبعادا إداریا من مخالفي قانون الإقامة لأن وضعه أساسا غیر قانوني”.

ولفت إلى وجود تنسیق بین الوزراء في دول مجلس التعاون الخلیجي المعنیین بھیئات القوى العاملة وتحرك خلیجي مشترك تجاه ملف المبعدین إداریا المخالفین لقانون الإقامة بدول المجلس.

وردا على سؤال بشأن آلیة تطبیق الحجر المنزلي على المواطنین المقرر عودتھم إلى البلاد ضمن خطة الاجلاء أوضح أن شرح كافة تفاصیل المتعلقة بھذا الموضوع سیتم الإعلان عنھا في منصة «معاكم» الالكترونیة.

وذكر أن وزیر الدولة لشؤون البلدیة ولید الجاسم بصفته رئیس فریق دعم تكنولوجیا المعلومات لمواجھة فیروس كورونا المستجد سیقوم بالإعلان عن ذلك وشرح كا ما یخص تتبع المواطنین العائدین ممن سیفرض علیھم الحجر المنزلي.

وبسؤاله عن موعد عودة الدبلوماسیین في سفارات دولة الكویت بالخارج أفاد الشیخ أحمد الناصر أنه نظرا لمسؤولیة الدبلوماسیین عن رعایة المواطنین بالخارج وكونھم یعملون في الصفوف الأمامیة لتنظیم إجراءات العودة فسیكونون آخر من یعود إلى البلاد.

وفي سؤال حول ما إذا كان سیتم السماح للطائرات الخاصة بالھبوط في مطار الكویت أوضح أن “السلطات الصحیة تقوم الآن بوضع البروتوكول المناسب للطائرات الخاصة وسیتم الإعلان عن ذلك من قبل الإدارة العامة للطیران المدني”.

ووجھ خالص الشكر والتقدیر إلى جمیع الوزراء والفرق العاملة من أجل عودة المواطنین من الخارج إضافة إلى رئیس وأعضاء لجنة الطوارئ بوزارة الخارجیة الذین یواصلون اللیل بالنھار لمتابعة أحوال المواطنین بالخارج.

وأعرب عن التقدیر والامتنان لرئیس وأعضاء مجلس الامة على “دورھم الوطني البارز الذي یقومون به في ھذه المرحلة الھامة من تاریخ البلاد” ترسیخا لمبدأ التعاون بین السلطات وفقا لأحكام المادة «50 » منالكویتي.

كما تقدم بالشكر والامتنان للبعثات الدبلوماسیة لدولة الكویت والمكاتب الفنیة الملحقة قائلا “رغم قلة عددھم لكن الجھد المبذول من قبلھم مقدر وممتنون له” معربا في الوقت ذاتھ عن خالص الشكر والتقدیر لجمیع المواطنین في الخارج على تلبیة نداء سمو أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالتفھم والصبر والتصدي لھذه المسؤولیة الوطنیة.

وكانت وزارة الخارجیة أعلنت في وقت سابق اطلاق منصة «معاكم» «kw.

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withyou://https «بالتعاون مع الجھاز المركزي لتكنولوجیا المعلومات في إطار استكمال جھود الوزارة بالتنسیق مع كل الوزارات والقطاعات الحكومیة الأخرى المعنیة بترتیب عودة المواطنین إلى البلاد وذلك لتأمین تنظیم العودة السلیمة والآمنة للمواطنین بالخارج.

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