وزير الصحة يفتتح وحدة الطوارئ الميدانية بمستشفى مبارك لمكافحة «كوفيد-19»

14 أبريل 2020 || افتتح وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح وحدة الطوارئ الميدانية في مستشفى مبارك الكبير لاستقبال الحالات المشتبه فيها ضمن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وقال وكيل الوزارة المساعد للشؤون الهندسية والمشاريع إبراهيم النهام لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الثلاثاء إنه تم بدء تشغيل وحدة الطوارئ التي تضم 22 سريرا لاستقبال الحالات المشتبه فيها لافتا إلى أن الوزارة أنشأت أربع وحدات مماثلة في مستشفيات الأميري والفروانية والعدان فضلا عن وحدة في الدور الأول بمبنى «ثنيان الغانم».

وأضاف النهام أن جميع الوحدات تم إعدادها وتجهيزها خلال خمسة أيام بناء على تعليمات وزير الصحة لمواجهة فيروس كورنا المستجد لافتا إلى أن السعة المكانية تستوعب عدد اكبر من الأسرة في حال كانت هناك حاجة لذلك.

وأوضح أن وحدة الطوارئ في مستشفي الفراونية ستكون جاهزة خلال يوم واحد ومن بعدها مستشفى العدان مشيرا الى ان الوزارة ماضية بذلك طبقا لخطة موضوعة لإنشاء مثل هذه الوحدات وفي حال كانت هناك حاجة للتوسع فسيتم ذلك بناء على معطيات الوضع المستقبلي.

من جانبها قالت مديرة مستشفى مبارك الكبير الدكتورة نادية الجمعة ل إنه تم تجهيز وحدة الطوارئ الطبية المتنقلة وتنقسم لأكثر من منطقة أولاها الفرز لمعاينة الحالات المشتبه فيها ثم تنتقل لمنطقة تلقي العلاج سواء كانت حالات مستقرة أو غيرها وبعدها يتم تقييمها ونقلها إما إلى أجنحة المستشفى إو إلى جهات أخرى.

وذكرت الجمعة أن الوحدة تضم حاليا 22 سريرا لكن بالإمكان زيادتها إلى 32 حسب الحاجة لذلك مبينة أن هناك مكانا مخصصا للعناية المركزة وهو عبارة عن جناحين فضلا عن مبنى «هيا الحبيب» لاستقبال الحالات المشتبه فيها.