عبد الله الكندري يقترح إنشاء شركة حكومية لتوفير الأمن الغذائي

14 أبريل 2020 || أعلن النائب عبد الله الكندري عن تقديمه اقتراحاً برغبة بتأسيس «الشركة الكويتية للمخزون الاستراتيجي» لتوفير الأمن الغذائي في الدولة بكافة أنواعها.

وقال في مقدمته: لما كان ما يشهده العالم اليوم في أزمة كورنا من تدهوراً في الأمن الغذائي، يجعلنا من باب المسؤولية الاستفادة من هذا الدرس بأهمية العمل على إيجاد شركة حكومية تقوم بتوفير المخزون الاستراتيجي من الغذاء في الدولة.

وتهدف هذه الشركة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي مطلباً جوهرياً وملحاً في الدولة وتكمن أهمية هذه الشركة في توفير الأمن الغذائي للسكان وتحصين المجتمع الكويتي من الأزمات التي تحدث أحياناً بسبب نقص الإمدادات في السوق الدولية أو غلاء الأسعار «مثل أزمة الغذاء عام 2008».

لما كانت أزمة كورنا كشفة لنا بأنا أغلب الخطط الموضوعة من قبل الحكومة لم تعالج بشكل كبير لتوفير المخزون الاستراتيجي للدولة.

ونؤكد انه إذا كانت الشركة المذكورة مملوكة بالكامل للدولة هي إحدى أدوات الدولة في توجيه الدعم، وهي الوحيدة التي لديها القدرة على تأمين المخزون السلعي دون التأثر بتقلبات الأسعار العالمية.

وينص الاقتراح على ما يلي:

” إنشاء شركة كويتية حكومية تشارك فيها الحكومة عبر ممثليها بشتى القطاعات وعبر ذراعها الاقتصادي الهيئة العامة للاستثمار بتأسيس «الشركة الكويتية للمخزون الاستراتيجي» تعمل على توفير الأمن الغذائي في الدولة بكافة أنواعها وتوزيعه على السوق المحلي والمستهلكين في الكويت وتصدير الفائض عن حاجة البلاد إلى الخارج”.