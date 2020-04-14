الشطي لإعلان الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي عن معايير وضوابط التعليم عن بعد على موقعه الالكتروني

14 أبريل 2020 || أعلن النائب خالد الشطي عن تقديمه اقتراحاً برغبة قال في مقدمته إنه بالإشارة إلى مرسوم رقم «417» لسنة 2010 بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، وإلى قرار مجلس الوزراء في يوم الأربعاء الموافق 1 أبريل 2020 بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتاحة الفرص لمتابعة العام الدراسي من خلال التعليم عن بعد «الإلكتروني» بصورة اختيارية، وإلى القرار الإداري رقم «18» لسنة 2020 الصادر من مجلس الجامعات الخاصة بشأن نظام التعليم عن بُعد وضوابطه لمؤسسات التعليم الخاص، وحرصا منا على ضبط جودة التعليم في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في دولة الكويت التي توفر الفرص لمتابعة العام الدراسي أو الفصل الدراسي من خلال التعليم عن بُعد.

ونص الاقتراح على أن يعلن الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وجودة التعليم خلال أسبوع في موقعه على شبكة الانترنت، قواعــد ومعاييــر وضوابــط التقييـم والجودة التي اعتمدها لتقييـم برامج مؤسـسات التعليـم العالي المحلية الحكومية والخاصة خلال فترة تقديمها التعليم عن بُعد لمتابعة العام الدراسي الحالي أو الفصل الدراسي الحالي.

كما طالب بأنأن ينشر أيضا البيانات والمعلومات ذات الصلة بالتقييم في موقع الجهاز الوطني على شبكة الانترنت قبل بداية العام الدراسي التالي «2020/2021»