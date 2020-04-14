الشاهين يستغرب تسليم منتزه الخيران وإخلائه والحكومة تحتاج لزيادة عدد المحاجر

14 أبريل 2020 || أكد النائب أسامة الشاهين أن الشعب الكويتي يدعم الجهود الحكومية، ويساعدها عبر قيام كل فرد أو مؤسسة بدورها، مبينًا أن واجب “البرلمانات” هو مراقبة الأداء الحكومي وتقويمه دون عرقلة، حفاظًا على الصالح والصحة والأموال العامة.

وشدد الشاهين على خطورة إعطاء التفويض الكامل والسلطة المُطلقة لأي جهة كانت، فهي مفسدة مطلقة، كما بينت تجارب الأمم والشعوب من حولنا، وكما بينت التجارب المحلية في فترات الانفراد “الحكومي” بالرأي والقرار.

واستغرب الشاهين تسليم منتزه الخيران وإخلائه، في وقت تقوم به الحكومة بالتعاقد بالأمر المباشر مع فنادق تجارية أخرى، خاصة وأننا بحاجة لزيادة عدد المحاجر المؤسسية وليس تقليلها، في ظل الإعلان عن خطة الحكومة ـ التي نتمنى لها النجاح والسلامة ـ في إجلاء جميع الكويتيين الراغبين بالعودة من الخارج، بجانب كون المنتزه قد تم تجهيزه وتهيئته خلال فترات استخدامه الطويلة السابقة بنجاح، وأن كل أموال تصرف عليه تعود إلى الخزينة العامة بشكل أو بآخر، كونه يعود لشركة حكومية مملوكة للدولة”.

واختتم “الشاهين” تصريحه متمنيًا السلامة لأبناء وبنات الوطن جميعًا أينما كانوا، مشددًا على تقديره وامتنانه لتضحيات الجميع في كل مضمار وميدان.