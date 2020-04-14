عبد الله الكندري يطالب بمراعاة الظروف الدراسية لبعض الطلاب في خطة الإجلاء

14 أبريل 2020 || طالب النائب عبدالله الكندري وزارة الخارجية بتخصيص رحلات إضافية خلال شهري مايو ويونيو المقبلين للطلبة الراغبين في استكمال دراستهم ولن يتمكنوا من العودة خلال خطة الإجلاء التي ستبدأ يوم الأحد المقبل.

وقال الكندري في تصريح بمجلس الأمة اليوم إن هناك بعض الطلبة الدارسين بالخارج على وشك التخرج وان امتحانات البعض منهم سوف تتم في شهر مايو القادم وهناك آخرون انهوا امتحاناتهم كطلبة الولايات المتحدة وعلى وشك التخرج .

وأضاف ان اقتصار خطة الاخلاء على الشهر الجاري يضع الطلاب في خيارات صعبة بين البقاء او العودة بما يترتب عليها من عواقب تؤثر على مستقبلهم الدراسي.

واعتبر الكندري ان اعلان الحكومة البدء في تنفيذ خطة الإجلاء في 19/4 الجاري، يتماشى مع المطالبات النيابية التي أكدت على ضرورة إعلان خطة واضحة لإجلاء الكويتيين المتواجدين خارج البلاد وأن تكون هناك خطة واضحة.

وأضاف أن الجهود الحكومية خلال الفترة الماضية كانت تتم على جانبين لضمان توفير الحماية للكويتيين الموجودين بالداخل و كذلك توفير الحماية للمواطنين الموجودين بالخارج أيضاً تمهيدا لإجلائهم إلى البلاد.

ولفت إلى أن هناك بعض الدول انتشر فيها الوباء وبدأت منظومتها الصحية بالضعف متمنيا أن تتم خطة الإجلاء في الايام القادمة وفق ما تم الإعلان عنها وعودة المواطنين سالمين إلى أرض الوطن، مع مراعاة الظروف الدراسية لبعض الطلبة حفاظا على مستقبلهم.