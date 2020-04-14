نائب وزير الخارجية يتسلم رسالة خطية لسمو الأمير من خادم الحرمين الشريفين

14 أبريل 2020 || اجتمع نائب وزير الخارجية خالد الجارالله اليوم الثلاثاء مع القائم بالأعمال في سفارة المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى دولة الكويت الدكتور حسن الأنصاري حيث سلم رسالة خطية إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه إضافة إلى بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وحضر اللقاء السفير مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر.