جامعة الكويت: نعمل مع وزارة الصحة على نظام تنبؤ مبكر ل«كورونا» للحد من شدته وانتشاره

14 أبريل 2020 || أعلن القائم بأعمال نائب مدير جامعة الكويت للعلوم الطبية الدكتور عادل الحنيان عن تعاون مع عدة قطاعات في وزارة الصحة بشأن تطوير وتشغيل نظام للانذار المبكر شبه الفوري والتقصي الوبائي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» ويهدف الى الحد من شدة الوباء وانتشاره.

وقال الحنيان في تصريح لوكالة الانباء الكويتية اليوم الثلاثاء إن كوادر أعضاء هيئة التدريس ومنها كلية الصحة العامة يعملون مع قطاعات في وزارة الصحة على أنظمة خاصة بالكويت للتنبؤ بالإصابات والاحتياجات الطبية الى جانب تطوير وتشغيل نظام للانذار المبكر شبه الفوري للوباء.

وأفاد أن الأستاذ المساعد في علم الأوبئة والإحصاء الحيوي في كلية الصحة العامة الدكتور محمد الخميس يعمل مع وزارة الصحة على هذا النظام الذي يحتوي على عدة نماذج رياضية وخوارزميات الذكاء الاصطناعي حيث تقوم بالكشف المبكر عن شدة الوباء وانتشاره المجتمعي.

وبين أن هذا النظام سيكون مساعدا لتوجيه اتخاذ القرار في احتواء ومكافحة الوباء كونه يعمل على الكشف والتحليل الشبه فوري للتكتلات الزمانية والمكانية للعدوى.

وأوضح أن النظام يعمل على الكشف عن أماكن ظهور العدوى في مناطق الكويت بناء على خصائص المناخ والتركيبة السكانية للحد من انتشاره مضيفا أنه من خصائص هذا النظام تحليل الخاصيات الوبائية الجينية للفيروس للتمكن من معرفة شدة تحوره وأصول انتشاره وظهوره في البلاد.

وأشار الحنيان إلى أن أعضاء هيئة التدريس يعملون على تطوير نماذج خاصة بالكويت للتنبؤ بعدد حالات الإصابة والوفاة والشفاء من الفيروس المستجد مؤكدا أن النظام يعمل على تحديد احتياجات الدولة للشهور المقبلة من معدات طبية وأسرة لعلاج المصابين اذا تفاقمت الأزمة – لا قدر الله-.