«الصحة» : 50 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» بإجمالي 1405 حالات مسجلة

15 أبريل 2020 || أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند الیوم الأربعاء تسجیل 50 حالة إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد «كوفید – 19» في البلاد خلال ال24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 1405 حالات.

وقال السند في المؤتمر الصحفي الیومي ال38 للوزارة إن الحالات المخالطة بلغ عددھا 43 حالة ھي «حالتان لمواطنین كویتیین» و«31 حالة لمقیمین من الجنسیة الھندیة» و«ثلاث حالات لمقیمین من الجنسیة المصریة» و«حالتان لمقیمین من الجنسیة البنغلادیشیة» و«حالتان لمقیمین من الجنسیة الباكستانیة» و«حالة واحدة لمقیم من الجنسیة الإیرانیة» و«حالة لمقیم من الجنسیة النیبالیة» و«حالة لمقیم من الجنسیة السیرلانكیة» وجمیع ھذه الحالات مخالطة لحالات ثبتت إصابتھا بمرض «كوفید 19».

وأضاف أن حالات التقصي الوبائي بلغ عددھا سبع ھي «حالة لمواطن كویتي» و«ثلاث حالات لمقیمین من الجنسیة المصریة» و«حالة لمقیم من الجنسیة السیرلانكیة» و«حالة واحدة لمقیم من الجنسیة الھندیة» و«حالة لمقیم من الجنسیة البنغلادیشیة» وجمیع ھذه الحالات قید البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطین لھم.

ولفت إلى أن مجموع الحالات التي تعافت بلغ 206 حالات من الحالات التي كانت قد أصیبت بالمرض بعدما أعلن وزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل الصباح في وقت سابق صباح الیوم شفاء 30 حالة جدیدة خلال ال24 ساعة الماضیة.

وعن مجموع الحالات التي تتلقى الرعایة الطبیة في العنایة المركزة فقد بلغت 31 حالة بواقع 15 حرجة و16 مستقرة وبذلك یصبح مجموع الحالات المصابة بمرض فیروس كورونا التي مازالت تتلقى الرعایة الطبیة 1196 حالة.

وعن مراكز الحجر الصحي فقد بلغ مجموع من أنھى فترة الحجر الصحي المؤسسي خلال ال24 ساعة الماضیة 546 حالة بعد القیام بكل الإجراءات الوقائیة والتأكد من خلو جمیع العینات من الفیروس على أن یستكملوا مدة لا تقل عن 14 یوما في الحجر المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاریخ مغادرة مركز الحجر.

وكان إجمالي حالات الوفاة قد بلغ ثلاث حالات بتسجیل وفاة مواطنة كویتیة مصابة بالفیروس أمس عمرھا 79 عاما كانت تتلقى العلاج في العنایة المركزة منذ أربعة أیام بعد أن أعلنت أمس الأول وفاة مواطن كویتي «50 عاما» كان یتلقى الرعایة الطبیة بالعنایة المركزة للعلاج من الفیروس مدة 21 یوما والثالثة سجلت مطلع الشھر الجاري لمقیم ھندي بعد إصابتھ بالمرض أیضا.

وجدد التأكید على المواطنین والمقیمین ضرورة الأخذ بكل طرق ووسائل الوقایة الشخصیة واتباع التعلیمات والتوصیات الصادرة من وزارة الصحة ومن الجھات الرسمیة في الدولة فیما یخص احتواء انتشار فیروس كورونا إضافة إلى متابعة الحسابات الرسمیة الموثقة حول آخر الأخبار والمستجدات.